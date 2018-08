Allgemein - Animationsflut: Simpsons 2 in Arbeit sowie Filme zu Family Guy und Bob's Burgers

Eine Flut neuer Animationsfilme wartet auf die Welt. The Wall Street Journal hat einen interessanten Artikel zum anstehenden Disney-Fox-Deal veröffentlicht und verrät ganz nebenbei, an welchen Projekten aktuell gewerkelt wird. Ob es mit der anstehenden Übernahme bei diesem Plan bleibt, bleibt jedoch abzuwarten.

Bei Serien wie American Dad, Family Guy oder Bob's Burgers ist es oftmals so, dass man sie entweder mag oder gar nichts mit ihnen zu tun haben will. Diese haben meist doch einen sehr eigenen Humor, erfreuen sich aber genau wegen dieser eigenen Art und Weise sich zu präsentieren einer stabilen Fangemeinde, die es nun endlich auch in Richtung Kino ziehen dürfte. The Wall Street Journal hat kürzlich einen interessanten Artikel zum kommenden Disney-Fox-Deal veröffentlicht und verrät ganz nebenbei in einem Nebensatz, an welchen Filmprojekten Fox zuletzt gearbeitet hat.

Fox arbeitet an einer Flutwelle an Animationsfilmen ...

In dieser Aufzählung findet sich neben Filmen zu Bob's Burgers und Family Guy auch eine direkte Fortsetzung zum Simpsons-Film aus dem Jahre 2007. Letzteres ist insofern interessant, da die Köpfe hinter den Simpsons erst im Sommer 2017 verkündet haben, dass zwar an einer Fortsetzung für den Kinofilm gearbeitet wird, dieser aber noch in weiter Ferne liegen würde, da es anstrengend sei parallel an einer Serie und einem Kinofilm zu arbeiten. The Wall Street Journal hingegen verraten nun, dass aktiv an dem Film gearbeitet wird – klingt unter dem Strich also so, als sei es mittlerweile mehr als reines Ideensammeln.

Zum Family Guy Film hingegen verriet der Journal sogar, dass es sich dabei um einen Mix aus Animationsfilm und Live-Action-Film handeln wird. Dementsprechend folgt Serienschöpfer Seth MacFarlane auch dem Stil, den er bereits in der Serie eingeschlagen hatte. Dort gab es bereits diverse Folgen zu bestaunen, in denen die Family Guy Charaktere direkt mit unserer Welt interagiert haben. Darüber hinaus passt dies auch zu MacFarlane selbst, der ja in Filmen wie Ted mitgewirkt hatte.

....aber will Disney das auch?

Am Ende bleibt nur noch die offene Frage, ob es die Filme tatsächlich so ins Kino schaffen, wie es aktuell geplant ist. Der Artikel handelt nicht umsonst vom Disney-Fox-Deal, denn mit der anstehenden Übernahme wird sich Disney den Fortschritt und die langfristigen Pläne von Fox genauestens anschauen und selber ein großes Wörtchen mitsprechen, ob das alles so im Sinne des Großkonzerns abläuft. Dass man letztlich aber vielversprechende Filme wie die Simpsons-Fortsetzung komplett über Bord wirft, wollen wir an dieser Stelle aber nicht glauben.