Aliens: Colonial Marines - Ein Buchstabe sei für KI-Fehler verantwortlich

Ein findiger Modder stieß vor einiger Zeit auf die Ursache für die fragwürdigste KI der Spielgeschichte. Ein Tippfehler sei schließlich dafür verantwortlich, dass sie nicht ihren eigentlichen Aufgaben nachgehen konnte. Das hat bekanntermaßen die ganze Spielerfahrung negativ beeinflusst.

Welch schockierende Nachricht, die im breiten Internet bereits zur Belustigung vieler Spieler herhalten muss. Die lahme KI in Aliens: Colonial Marines sei laut Aussagen von Modder James Dickinson an einem einzigen Buchstaben gescheitert - ganz zum Leidwesen der Käufer und Entwickler.

Dabei handle es sich um folgenden Ausschnitt aus dem Programmcode:

Via Tippfehler zum Misserfolg

Das A in "Teather" am Ende der Zeile sei der Übeltäter, weshalb die Aliens nur planlos durch die Gegend kriechen konnten und saublöd in der Gegend herumstanden. Wenn man diesen Tippfehler korrigiert (dieses A weglässt), so solle sich die feindliche Spezies der Xenomorphs in Aliens: Colonial Marines deutlich mehr dem todbringenden Original aus den Filmen anlehnen.

Dieser spezielle Code hätte dafür sorgen können, dass die Aliens einen ordnungsgemäßen Bewegungsradius innehalten, die Spieler richtig attackieren und beispielsweise vernünftig flankieren. Am Ende hätte das die Spielerfahrung um einiges positiver gestaltet. Schade, dass es bei Gearbox Software und Sega niemanden aufgefallen ist. Da macht ein kostenloser Soundtrack leider auch nichts gegen:

