Alan Wake - Spiel erhält eigene TV-Serie mit Peter Calloway, Remedy an Board

Alan Wake erhält eine offizielle TV-Serie. So wird das Franchise rund um den bekannten Schriftsteller nun durch eine Serie auf einer noch unbekannten Videostream-Plattform erweitert. Wichtiger Kernaspekt sollen unter anderem diverse Nebenfiguren aus Alan Wake (dem Videospiel) werden.

Alle Fans von Alan Wake haben nun Grund zur Freude. Auch wenn kein offizieller Nachfolger angekündigt wurde, wird das Franchise nun um eine TV-Serie erweitert. Die TV-Adaption entsteht unter Peter Calloway als Showrunner. Zudem zeigt er sich für das Drehbuch verantwortlich. Ihm steht Sam Lake als ausführender Produzent zur Seite, der seines Zeichens allen als Schöpfer des Videospiels zu Alan Wake bekannt sein dürfte.

Alan Wake als Serie!

Gegenüber Variety wurde nun exklusiv bestätigt, dass sich die Live-Action-Serie in Produktion befindet. An Board sind Contradiction Films und Remedy Entertainment.

Tomas Harlan von Contradiction gibt zu verstehen, dass die Show irgendwann im Oktober verkauft werden soll und einige Studios schon Interesse gezeigt hätten. Er meint, Alan Wake sei ursprünglich eine TV-Serie gewesen, die in ein Spiel gepackt wurde.

"Das war Sams Vision. Sie wurde ursprünglich von The Twilight Zone, Secret Window, Hitchcock, Northern Exposure und anderem US-Fernsehen beeinflusst. Wir planen mit Sam eng an der Show zusammenzuarbeiten. Sam ist ein großer Teil davon, es ist sein Baby."

Ein großes Universum

Laut Lake sei das Alan Wake-Franchise ein großes Universum und es stecke so viel mehr drin. So seien neben der zentralen Figur Alan Wake, dem Schriftsteller, auch noch Barry Wheeler und seine Fraue Alice mit dabei. Dann gebe es noch den Sheriff Sarah Breaker und viele andere Charaktere, die scheinbar allesamt in der TV-Show auserzählt werden sollen.

Alan Wake Spiel darf nicht mehr verkauft werden

Wann die Serie zu Alan Wake genau an den Start geht und wo sie am Ende ausgestrahlt wird, ist noch unklar. Allerdings scheinen die Produzenten große Ambitionen zu haben. Wir dürfen gespannt sein!