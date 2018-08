Release-Vorschau - Der Monat wird heiß: Die Top-Games im September 2018!

Das Sommerloch liegt endgültig hinter uns! Der Monat September empfängt uns mit einem umfangreichen Spieleaufgebot, das für jeden Gamer einen passenden Titel bereithalten sollte. Die wichtigsten Spiele, die im September 2018 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen, stellen wir euch in unserer monatlichen Release-Vorschau vor.

Destiny 2: Forsaken - 04. September 2018 (PS4, XOne, PC)

Bei Destiny 2: Forsaken handelt es sich um die erste vollwertige Erweiterung zu dem Online-Shooter aus dem Hause Bungie. Außerdem soll es sich bei „Forsaken“ um die bisher größte Destiny-Erweiterung handeln.

Im Rahmen der Handlung müssen die Hüter zurück ins Riff und in das Gefängnis der Alten, das mit dem Haus der Wölfe zu Destiny 1 kam. Ihr müsst gegen die acht erwachten Barone, also die Bewohner des Riffs, sowie die Hohn (Scorn) antreten. Als neue Waffenklasse könnt ihr in der Erweiterung den Bogen für die Jagd nutzen, außerdem erhalten die Subklassen insgesamt neun neue Superfähigkeiten. Weiterhin dürft ihr euch auf weitere neue Ausrüstungsgegenstände, Waffen sowie Modi freuen.

Destiny 2 könnt ihr euch in diesem Monat als PS Plus-Mitglied übrigens völlig kostenlos auf eure PlayStation 4 laden!

Bestellen: Hier kauft ihr euch Destiny 2: Forsaken zum besten Preis*

Release: 04. September 2018

Plattformen: PlayStation 4, XOne, PC

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.*