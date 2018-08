gamescom 2018 - Alles, was ihr zur weltweit größten Spielemesse wissen müsst!

Vom 21. bis zum 25. August 2018 öffnen sich in Köln die Tore zu der weltweit größten Messe für Computer- und Videospiele. Bereits im letzten Jahr strömten über 350.000 Besucher auf die gamescom, die mit einer Ausstellungsfläche von 193.000 Quadratmetern so groß wie nie zuvor war. Damit ihr euch auf dem riesigen Gelände nicht verlauft und stets über alle Neuankündigungen informiert seid, bieten wir euch unsere Übersichtsseite zur gamescom 2018 an. Hier findet ihr alle News, Artikel, Videos, Bilder und Aussteller der Spielemesse samt nützlicher Tipps und Tricks, die euch das Leben auf der Messe ein wenig einfacher gestalten sollen!

Alle Infos zur gamescom auf einen Blick!

Neben der E3 in Los Angeles ist die gamescom in Köln jedes Jahr wieder das Highlight für Gamer aus aller Welt. Auf der Spielemesse können zahlreiche Titel angezockt werden, ehe sie offiziell veröffentlicht werden, Cosplayer mit beeindruckenden Kostümen bestaunt und die ganz eigene Atmosphäre innerhalb der Messehallen erlebt werden. Im vergangenen Jahr fand die gamescom erstmals von Dienstag, den 22. August bis Samstag, den 26. August 2017 statt. Damit ist 2018 das zweite Jahr, in dem die Messe bereits an einem Samstag endet.

Auch die Redaktion von PlayNation.de wird in diesem Jahr wieder vor Ort sein und über die wichtigsten Neuerungen mit unzähligen News, Artikeln und Videos berichten. Ähnlich wie bei der E3 im Juni werden wir euch also pünktlich zur gamescom 2018 mit allen wichtigen Infos versorgen. Alle Informationen, die ihr im Vorfeld unbedingt einsehen solltet, haben wir für euch übersichtlich zusammengefasst.

Die Line-ups der Publisher und Entwickler

Publisher und Entwickler werden auch in diesem Jahr wieder ihre neuesten Spiele präsentieren. In dem öffentlichen Bereich der Messe (entertainment area) stehen dem allgemeinen Publikum unzählige Stände zur Verfügung, auf denen die kommenden Spieleneuheiten exklusiv angezockt werden können. In einem geschlossenen Teil (business area) ist der Zutritt lediglich für Fachbesucher wie Händler und Entwickler gestattet.

Erste Pop-Up-Jugendherberge der Welt

In diesem Jahr dürfen sich 80 Gamer über ein unvergessliches Camp-Erlebnis freuen. Bei der ersten Pop-Up-Jugendherberge der Welt werden komfortable Schlafmöglichkeiten angeboten - direkt auf dem Gelände des traditionsreichen "gamescomCamps"!

News aus erster Quelle

Die Redaktion besucht die gamescom 2018 persönlich, ist live für euch bei den wichtigsten Publishern sowie Entwicklern und kann die wichtigsten Spiele bereits vorab zocken. Deshalb bieten wir euch das, was ihr erwartet: Alle News, alle Trailer, alle Eindrücke, alle Details - und das rund um die Uhr abrufbar!

