Wie spielt sich eigentlich Die Zwerge? Entwickler King Art Games und die beiden Publisher EuroVideo und Nordic Games veröffentlichten nun einen Gameplay-Trailer, der das Fantasy-RPG, das auf dem gleichnamigen Bestseller von Markus Heitz basiert, näher beleuchtet.

Der Titel erscheint bereits am 01. Dezember 2016 für Pc, Mac, Linux, Xbox One und PlayStation 4 und lässt uns in die Haut von 15 verschiedenen Helden schlüpfen. Durch das bedachte Einsetzen ihrer individuellen Fähigkeiten können wir so einer Übermacht von Orks, Ogern, Albae, Boglins, Zombies, dunklen Magiern und vielen weiteren Gegnern zeigen, was in uns steckt.

