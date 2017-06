Einmal mehr nehmen die Jungs von Smosh ein großes Spiel auf den Arm. Diesmal muss The Legend of Zelda: Breath of the Wild einen ehrlichen Werbespot über sich ergehen lassen.

Natürlich nicht zu ernst nehmen!

Infos zu Zelda: Breath of the Wild

