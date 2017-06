Wer The Legend of Zelda: Breath of the Wild spielt, wird regelmäßig auf völlig neue Erlebnisse stoßen. Ein Spieler hat etwas völlig absurdes mitbekommen: Ein Guardian und ein Iwarok bekämpfen sich gegenseitig.

Hier noch weitere lustige Videos:

Infos zu Zelda: Breath of the Wild

Zelda: Breath of the Wild - Mit einem Hühnchen einen Boss-Gegner töten Wer geschickt vorgeht, kann in The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit einem einfachen Hünchen einen Boss-Gegner wie einen der Hinox töten. Cucco reagiert nämlich schreckhaft und ...