Mit der Toy Story Mod für The Legend of Zelda: Breath of the Wild werdet ihr zu Buzz und Woody. Zusammen lösen die beiden Superheldenfiguren aus dem Disney-Pixar-Filmen die Rätsel, die sonst für Link reserviert waren.

Wie ihr die Mod in The Legend of Zelda: Breath of the Wild installiert und was es beim Download zu beachten gibt, erfahrt ihr auf der offiziellen Modding-Seite. In diesem Trailer seht ihr die Modifikation in Aktion.

Infos zu Zelda: Breath of the Wild

