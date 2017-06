Zelda: Breath of the Wild - Spieler fliegt 22 Minuten lang 7,5 Kilometer durch die Luft

Ein Spieler versucht bei einem kleinen Minispiel das Unmögliche: Er fliegt mehr als 7,5 Kilometer durch die Spielwelt von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und ist insgesamt satte 22 Minuten in der Luft.

Mit einem Gleiter, vielen Stamina-Elixieren und Bomben- und Brandpfeilen ausgestattet legt er insgesamt 7,616 Meter zurück. Damit kommt er von einem der nordwestlichsten zu dem wohl südöstlichsten Punkt in Hyrule.

