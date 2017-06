Zelda: Breath of the Wild - Spieler erfindet Flugmaschine

Mit einem kleinen Trick hat ein Spieler in The Legend of Zelda: Breath of the Wild eine Flugmaschine gebaut. Die Magnet-Rune kann manipuliert werden, um durch die Lüfte zu gleiten - elegant und absolut bequem!

Die Wackelpartie kann mit gewisser Präzision sogar gezielt gesteuert werden, sofern man vorsichtig vorgeht. Selbst, wenn man das nicht tun sollte, schafft man es immerhin bis zur Spitze der Skybox und kann von dort aus durch ganz Hyrule gleiten.

