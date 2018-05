Zelda: Breath of the Wild - So würde das Rollenspiel auf dem Gameboy Color aussehen

Nintendos Rollenspiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist am 3. März 2017 für die Switch sowie die Wii U veröffentlicht worden. Doch wie würde der Titel eigentlich auf einem Gameplay Color ausschauen?

Diese Frage haben sich Zelda-Fans offenbar ebenfalls gestellt und ein entsprechendes Konzeptvideo veröffentlicht. Dieses zeigt, wie das Spiel auf dem Gameboy gespielt werden könnte - natürlich nicht mit der beeindruckenden Grafik, wie wir sie gewohnt sind. Dafür gibt es immerhin schicke 8-Bit-Grafik in Kombination mit coolen Chiptune-Mixes.

Da es sich dabei lediglich um ein Konzept handelt, wird es den Titel wohl niemals auf dem Gameboy Color zu spielen geben. Eine interessante Option stellt diese Idee aber in jedem Fall dar.

