Zelda: Breath of the Wild - So gut sieht das Spiel im CEMU-Emulator aus

Nach Monaten Entwicklungsarbeit sieht The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf dem Wii-U-Emulator „CEMU“ mittlerweile wahnsinnig gut aus.

Dem Emulator gelingt es inzwischen, eine Auflösung von 4K mit hochpolierten Texturen bei einer stabilen Framerate von 60 FPS abzuspielen. Selbstverständlich kann diese Leistung nur von besonders guten PCs erreicht werden.

CEMU-Emulator ist umstritten

Die Nutzung von CEMU gilt als umstritten: Am Emulator wurde seit Veröffentlichung von Breath of the Wild im März unter Hochdruck gearbeitet, die Entwickler nahmen sogar Spenden ein, die inzwischen bei mehreren hunderttausend Euro liegen.

Legal nutzbar ist der Emulator, wenn ihr eine Version von Zelda: Breath of the Wild für Wii U besitzt und die entsprechenden Daten der CD auf den PC überspielt.

