Nintendo hat einen neuen Trailer zu den beiden Erweiterungen für Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht. Darin wird enthüllt, dass der erste DLC am 30. Juni 2017 erscheinen wird - das zweite Addon mit neuen Story-Elementen soll zur Weihnachtszeit folgen.

Der zweite und größere DLC wird die vier Recken und Prinzessin Zelda in den Vordergrund stellen. Mehr Details sollen noch bekannt gegeben werden.

Infos zu Zelda: Breath of the Wild

Zelda: Breath of the Wild - Wenn zwei Bosse sich gegenseitig bekämpfen Wer The Legend of Zelda: Breath of the Wild spielt, wird regelmäßig auf völlig neue Erlebnisse stoßen. Ein Spieler hat etwas völlig absurdes mitbekommen: Ein Guardian und ein ...

Zelda: Breath of the Wild - Mit einem Hühnchen einen Boss-Gegner töten Wer geschickt vorgeht, kann in The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit einem einfachen Hünchen einen Boss-Gegner wie einen der Hinox töten. Cucco reagiert nämlich schreckhaft und ...

Siehe auch: breath of the wild