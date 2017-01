Am 3. März erscheint The Legend of Zelda: Breath of the Wild endlich für Nintendo Switch und Wii U. Für Fans der Action-Adventure-Reihe hat man noch ein ganz besonderes Schmankerl parat, denn über Produzent Eiji Aonuma kündigte man die "The Legends of Zelda"-Angebotswochen an. Vom 26. Januar bis zum 9. Februar wird es zahlreiche Inhalte aus der Zelda-Reihe im eShop zu vergünstigten Preisen geben. Darunter fallen Vollversionen, Erweiterungen und Themes für den Nintendo 3DS. Mitglieder von My Nintendo erhalten bis zu 50% Rabatt und können exklusive Boni erhalten. Folgende Titel werden Teil der Aktion sein:

3DS, New 3DS, 2DS:

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

The Legend of Zelda: Tri Force Heroes

Hyrule Warriors: Legends

The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

The Legend of Zelda: A Link to the Past (nur New Nintendo 3DS)

The Legend of Zelda: Link's Awakening DX

The Legend of Zelda: Oracle of Ages

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

Wii U:

The Legend of Zelda: Twilight Princess HD

The Legend of Zelda: Wind Waker HD

Hyrule Warriors

The Legend of Zelda: Skyward Sword

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

The Legend of Zelda: A Link to the Past

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Majora's Mask

The Legend of Zelda: The Minish Cap

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

The Legend of Zelda: Spirit Tracks

DLC (30% Rabatt):

Zusatzinhalte für Hyrule Warriors und Hyrule Warriors Legends

HOME-Menü-Designs für Nintendo 3DS (50% Rabatt)

Zelda: A Link Between Worlds: Zwei Welten

NES Halloween-Link

NES Link mit Schwert

Zelda: Majora's Mask: Düsterer Mond

Zelda: Majora's Mask: Gold-Edition

Legend of Zelda: Tri Force Heroes: Ein heroisches Trio

Legend of Zelda: Tri Force Heroes: Totem-Formation

The Legend of Zelda: Twilight Princess: Schatten und Licht

"My Nintendo"-Belohnungen:

The Legend of Zelda: 30th Anniversary Design

"The Legend of Zelda"-Orchestervideos zum 25. Jubiläum The Legend of Zelda Ballad of the Goddess (Video) The Legend of Zelda Great Fairy Fountain Theme (Video) The Legend of Zelda Main Theme Medley (Video)



Außerdem werden in der Nintendo Badge Arcade beliebte Kranspiele zu The Legend of Zelda wieder spielbar sein. Alle weiteren Infos zu der Aktion findet ihr auf der offiziellen Homepage von Nintendo.

