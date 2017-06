Zelda: Breath of the Wild - Gewitter kann Link töten

Wenn Protagonist Link in The Legend of Zelda: Breath of the Wild Metall-Ausrüstung trägt, kann ein Gewitter für ihn sehr tödlich enden. Nach einer kurzen Warnung durch diverse Blitze sorgt ein lauter Knall dafür, dass ihr schnell den "Game Over"-Screen zu sehen bekommt.

Um einen derart brutalen Tod zu vermeiden, wird empfohlen, sämtliche Metall-Gegenstände im Inventar zu verstauen und auf anderes Material zu setzen. Oder ihr sucht schnell Unterschlupf, dann passiert euch nichts.

Infos zu Zelda: Breath of the Wild

