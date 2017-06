Zelda: Breath of the Wild - Gameplay vom Emulator in Full-HD

Zelda: Breath of the Wild ist mit dem Emulator Cemu 1.7.3 auf dem PC spielbar. Dazu sind neben einem starken PC noch weitere Dinge notwendig, unter anderem eine Original-Fassung des Spiels für die Wii U.

Dieses Video zeigt erstes Gameplay von Zelda: Breath of the Wild auf einem Gaming-PC. Aufgenommen wurden die Spielszenen mit einem Intel Core i5-7600k Prozessor, einer EVGA GTX 970 SSC Grafikkarte und 8GB Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 Arbeitsspeicher.

Mehr Details zu Emulator-Fassung vom neuesten Link-Adventure findet ihr hier:

Zelda: Breath of the Wild erschien für die Nintendo Switch und die Wii U. Den Entwicklern einer Emulation ist es nun ...

Wer geschickt vorgeht, kann in The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit einem einfachen Hünchen einen Boss-Gegner wie einen der Hinox töten. Cucco reagiert nämlich schreckhaft und ...