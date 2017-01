Zelda: Breath of the Wild - 20 Minuten Nintendo Switch-Gameplay ansehen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird zum Launch der neuen Heimkonsole Nintendo Switch am 3. März 2017 erscheinen. Auf einer ersten Vorführung konnten Besucher eine Demo des kommenden Rollenspiels testen. Eine 20-minütige Gameplay-Aufnahme des Titels hat anschließend ihren Weg auf YouTube gefunden.

In dem Gameplay-Video zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild seht ihr unter anderem den Anfang des Spiels, bei dem noch nicht viel zur Story verraten wird. Eine Spoiler-Gefahr besteht dahingehend demnach nicht.

Mehr News, Videos und Infos zur Nintendo Switch sowie zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild findet ihr bei uns.

Infos zu Zelda: Breath of the Wild

