YouTube - YouTube Deutschland früher und heute

YouTube Deutschland 2017: Mit den Twins von World Wide Wohnzimmer sprechen wir über die Entwicklung der Video-Plattform in den letzten Jahren, sprechen über die aktuellen YouTube-Trends und schauen uns die YouTuber von morgen an. Dabei disktutieren wir in der neuesten Ausgabe von Talking Games nicht nur über kontroverse Themen, sondern spielen mit den Jungs auch eine Runde Thumbnail-Raten und blicken auf die Qualitäts-Ecken von Googles Video-Imperium.

Talking Games erscheint jeden Samstag um 17 Uhr. Mit Gästen reden wir über Themen, die bewegen oder spielen die neuesten Games zusammen mit den Entwicklern. Moderiert wird Talking Games auf PlayNation TV von Dennis "MafuyuX" Werth.

