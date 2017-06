YouTube - Kleine Kanäle können Videos nicht mehr monetarisieren

In der heutigen Ausgabe der PlayNation News haben wir wie gewohnt drei wichtige Themen aufbereitet. Im Mittelpunkt unseres Interesses stehen dabei unter anderem die Veränderungen des YouTube-Partner-Programms, denn dieses wurde umgestaltet. Ab sofort müssen sich YouTuber für eine Aufnahme in das Programm wieder bewerben und können ihre Videos nicht einfach so monetarisieren.

Voraussetzung ist, dass der entsprechende Kanal in der Vergangenheit mehr als 10.000 Aufrufe verzeichnen konnte und mit den Werberichtlinien vereinbar ist. YouTube reagiert damit auf den Widerstand vieler Werbetreibenden, die aus Angst, ihre Werbung könnte mit rassistischen, gewalttätigen oder homophoben Inhalten in Verbindung gebracht werden, ihre Investitionen einstellten.

Neue Konsole, Cheater und unser Gewinnspiel

Außerdem sprechen wir über einen 17 Jahre alten Overwatch-Cheat-Entwickler, der nun ins Gefängnis muss, unser Yo-Kai Watch 2-Gewinnspiel und die Xbox Scorpio, die vor einigen Tagen offiziell enthüllt wurde und mit besserer Technik überzeugen soll. Alle Details erfahrt ihr von Ben und Patrik im Video.

