YouTube - Gefilterte LGBT-Videos im eingeschränkten Modus

In der heutigen Ausgabe der PlayNation-News sprechen wir über YouTube, denn die beliebte Videoplattform sorgt derzeit mal wieder für Aufregung. Der eingeschränkte Modus, der sensible Inhalte gar nicht erst auftauchen lassen soll, filterte nämlich auch LGBT-Videos reihenweise heraus. Diskriminierung? Homophobie? Die Illuminati? Die Gerüchteküche brodelte noch bis vor kurzem lichterloh, bis sich YouTube zu Wort meldete und klarstellte, dass man nicht bewusst LGBT-Inhalte habe zensieren wollen und an dem Problem arbeite.

Außerdem: Die ersten Wertungen zu Mass Effect: Andromeda sind da und alles andere als überwältigend. Und: Einst Nintendo-Fan, konnte sich Corey Bunnell nun einen Lebenstraum erfüllen, denn er war als einziger Nicht-Japaner an der Entwicklung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild beteiligt.

Infos zu YouTube

Siehe auch: eingeschränkter Modus