YouTube - Gangnam Style ist nicht länger das erfolgreichste Video

Es ist Mittwoch und somit Zeit für die PlayNation News, die euch kurz und knapp über die aktuellen Ereignisse im Gaming- und Online-Kosmos informieren sollen.

So gelang es jetzt Wiz Khalifa mit seinem Song „See you Again“, die südkoreanische Legende Psy vom Thron zu stoßen. Lange war der virale Hit „Gangnam Style“ unantastbar gewesen, jetzt gibt es einen neuen König im YouTube-Land.

Das war in dieser Woche noch wichtig

Außerdem: Disney plant ein Hotel mit Star Wars-Feeling, es gibt neues Behind the Scenes-Material zu Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi und Kingdom Hearts 3 kommt 2018 auf die PlayStation 4 und Xbox One. Alle ausführlichen Informationen hierzu erhaltet ihr wie gewohnt im Video.

