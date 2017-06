In der heutigen Ausgabe der Entertainment-News sprechen wir über YouTube, denn die beliebte Videoplattform wurde mal wieder überarbeitet.

Lang, lang ist es her, dass YouTube das Licht der Welt erblickte und was haben wir seitdem nicht schon alles mit der Plattform durchgemacht: Bugs und Verschlimmbesserungen sind nur ein paar der pubertären Späßchen, die sich der kleine Racker in der Vergangenheit erlaubt hat. Doch damit könnte jetzt Schluss sein, denn YouTube bekommt 2017 ein neues Design mit einigen Eigenschaften, die wirklich nützlich sind und die ihr auch jetzt schon ausprobieren könnt.

Neue Features für die YouTube-Welt

Unter anderem soll uns der integrierte Dark Mode die nächtlichen Videostunden versüßen und ganz unter dem Motto "Die Mauer... äh die Balken müssen weg!" wurde auch an einer bildschirmübergreifenden Lösung für den Kinomodus gearbeitet.

Im Video sagen euch Dennis und Ben, welche Features 2017 noch kommen sollen und wie ihnen die Umsetzung bisher gefällt.

Infos zu YouTube

YouTube - Erhält 2017 ein neues Gewand In der heutigen Ausgabe der Entertainment-News sprechen wir über YouTube, denn die beliebte Videoplattform wurde mal wieder überarbeitet. Lang, lang ist es her, dass YouTube das Licht der ...

YouTube - Twitch vs. YouTube Gaming Für Livestreams stehen YouTube Gaming und Twitch zur Verfügung. Doch welche Seite ist für Live-Streaming von Videospielen wirklich am Besten geeignet? Bei Talking Games reden Dennis Werth, ...

Siehe auch: 2017