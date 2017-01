Die Beauty-Expertin BibisBeautyPalace überholt bald den Let's Player Gronkh auf YouTube und verzeichnet schon in Kürze mehr Abonnenten. Nicht viele Zuschauer sind in Deutschland über den Wechsel an der Spitze der eigenständigen YouTuber begeistert.

Was hältst Du von dem Thema? Stimme hier ab!

Hier findest du die aktuell 10 größten YouTuber Deutschlands.

Für mehr Infos zu dem Thema, klick einfach die folgende News an:

Infos zu YouTube

YouTube - Warum MafuyuX seinen Kanal wechselt In diesem Video erzähtl euch Dennis, den ihr als Moderator von PlayNation TV und als Projektleiter von PlayNation.de kennt, warum er auf YouTube neue Wege geht. Die Hintergründe zum ...