YouTube - BibisBeautyPalace macht jetzt Musik

Auch in der heutigen Ausgabe von Mafu**You dreht sich wieder alles um YouTube – zumindest indirekt. Denn in den letzten Tagen ist nun das geschehen, was in letzter Zeit immer häufiger zu passieren scheint: Ein YouTuber hat einen Song herausgebracht. In diesem Fall sprechen wir natürlich von BibisBeautyPalace, denn Deutschlands wohl bekannteste YouTuberin veröffentlichte vor drei Tagen ihren Song „How it is“.

Unser Mafu**You-Moderator Dennis stört sich dabei gar nicht unbedingt an dem Song an sich, sondern an der Marketingstrategie dahinter, die auf die kaufwilligen Fans setzt. Was genau ihn dabei so nervt, erklärt er euch im Video.

Infos zu YouTube

YouTube - Erhält 2017 ein neues Gewand In der heutigen Ausgabe der Entertainment-News sprechen wir über YouTube, denn die beliebte Videoplattform wurde mal wieder überarbeitet. Lang, lang ist es her, dass YouTube das Licht der ...

YouTube - Twitch vs. YouTube Gaming Für Livestreams stehen YouTube Gaming und Twitch zur Verfügung. Doch welche Seite ist für Live-Streaming von Videospielen wirklich am Besten geeignet? Bei Talking Games reden Dennis Werth, ...

Siehe auch: bibisbeautypalace