Die erste Staffel der neuen Serie Young Sheldon wird am 08. Januar 2018 auf ProSieben an den Start gehen und insgesamt 22 Folgen zählen. In den USA läuft die erste Staffel bereits auf dem US-Sender CBS. Den deutschen Trailer der TV-Serie haben wir für euch oberhalb dieser Zeilen eingebunden.

Die Comedy-Serie spielt im Jahr 1989 und beleuchtet den erst neunjährigen hochintelligenten Sheldon, der von Iain Armitage gespielt wird.