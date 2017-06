XCOM 2 erhält mit War of the Chosen ein neues Erweiterungspaket, das die bisher bekannten Erweiterungen in den Schatten stellen soll.

Neue Fraktionen, Freunde und Feinde sollen für ein spannenderes Spiel sorgen und für neue Freude am Titel sorgen.

XCOM 2: War of the Chosen erscheint am 29. August für den PC.

