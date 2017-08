Xbox One X - Wie die neue Konsole zusammengebaut wird

Wie ist es möglich, dass die Xbox One X über so viel Hardware-Power verfügt? Microsoft hat ein offizielles Assembling-Video veröffentlicht, in dem die Konsole zusammengebaut wird.

In dem Video werden die einzelnen Hardware-Komponenten gezeigt und erklärt. Außerdem gehen die Designer auf die Beweggründe ein, die bei der Konzeptionierung der Konsole entscheidend waren.

Das Video wurde im Rahmen von Xbox Daily gezeigt. Das Segment startet bei 2:06:15, also spult einfach mal vor!

Infos zu Xbox One X

Siehe auch: Assembling