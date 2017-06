Xbox One X - Hardware-Spezifikationen der Konsole im Video

Die Xbox Scorpio wurde mit diesem Video zwar nicht offiziell vorgestellt, dafür kennen wir dank den Infos von Digital Foundry aber genauere Details als zuvor. Demnach wird die neueste Xbox-Konsole tatsächlich die Leistung bieten, um Spiele in 4K-Auflösung nativ und ohne Einschränkung anzuzeigen.

Hardware-Spezifikationen: Video zur Xbox Scorpio von Microsoft

Sie ist in etwa doppelt so stark wie die bisherige Xbox One von Microsoft. Als Launch-Termin wurde weiterhin Herbst 2017 angegeben.

Auf der E3 2017 werden wir sicherlich mehr erfahren. Dann stellt Hersteller Microsoft die kommende Xbox Scorpio im Rahmen einer Pressekonferenz nochmals genauer vor und wird voraussichtlich erste Hardware zum Testen bereitstellen.

