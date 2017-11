World of Warcraft bekommt mit Battle for Azeroth eine neue Erweiterung. Auf der Blizzcon 2017 wurde das Addon mit diesem Trailer enthüllt. Mehr Details zu den kommenden Inhalten in WoW findet ihr in unserer ausführlichen News-Story:

Der Release-Termin von WoW: Battle for Azeroth ist noch nicht benannt. Mit einer Veröffentlichung vor 2018 ist nicht zu rechnen.

Infos zu WoW: Battle for Azeroth