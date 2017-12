World War Z - Teaser-Trailer eines neuen Zombie-Titels zum gleichnamigen Film

Während der Game Awards 2017 wurde ein neuer Titel von Saber Interactive angekündigt. Bei World War Z handelt es sich scheinbar um ein offizielles Spiel zum gleichnamigen Film von Paramount, die auch in den Credits des Trailers erwähnt werden.

Viele Informationen stehen noch nicht bereit, allerdings gibt es schon die ersten Infos in Hinsicht auf die einzelnen Plattformen. Der Titel soll für die PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen. Was haltet ihr von dem Trailer? Lasst es uns unterhalb der News im Kommentarbereich wissen.