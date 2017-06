Wolfenstein II: The New Colossus - Neuer Ableger während der Bethesda-PK präsentiert

Abermals dürfen die Spieler in die Haut von B.J. Blazkowicz schlüpfen und zwar im neuen Wolfenstein II: The New Colossus.

Bethesda hat während der diesjährigen E3 eine hauseigene Pressekonferenz abgehalten. Neben The Evil Within 2 und Doom VFR gab es sogar einen altbekannten Shooter im neuen Gewand. Der Announcement-Trailer vermittelt einen soliden Ersteindruck zum 2. Ableger des Wolfenstein-Reboots.

Ihr könnt die E3-Pressekonferenz von Bethesda hier nachvollziehen:

Infos zu Wolfenstein II: The New Colossus