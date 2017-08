Wolfenstein II: The New Colossus - Der Erdbeermilch-Mann im Trailer

Zum kommenden Shooter-Highlight Wolfenstein II: The New Colossus veröffentlichte Bethesda einen neuen Gameplay-Trailer. Dieser beschäftigt sich genauer mit der Szene im Diner, die bereits im ersten Trailer für eine Menge positiven Anklang sorgte.

In der Sequenz betritt B.J. Blazkowicz als Feuerwehrmann verkleidet - und mit einer Atombombe in der Tasche - ein Diner, woraufhin kurz danach ein Kommandant des Regimes den Laden betritt und eine Erdbeermilch bestellt. Wie absurd einfach die skurrile Szene auch klingen mag - in der Internetgemeinde sorgte sie seit der Ankündigung für eine Menge Gesprächsstoff rund um den Erdbeermilch-Mann.

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 27. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Infos zu Wolfenstein II: The New Colossus