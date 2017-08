Bethesda hat einen weiteren Trailer zu dem kommenden Ego-Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus veröffentlicht, der unterhalb dieser Zeilen auf euch wartet. In dem Clip wird euch erklärt, warum der Verzehr von Schokolade vom Regime offenbar nicht allzu gerne gesehen wird. Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One.

Infos zu Wolfenstein II: The New Colossus

