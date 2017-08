Wolfenstein II: The New Colossus - 11 Minuten Gameplay zum Nazi-Shooter

Zu Wolfenstein II: The New Colossus ist ein neues Gameplay-Video veröffentlicht worden. Die Redakteure des Technik-Magazins ArsTechnica durften den Action-Shooter von Bethesda und MachineGames anspielen und luden von ihrer Test-Session dieses Video hoch.

In Wolfenstein II: The New Colossus schließen wir uns in einer alternativen Realität der Rebellion gegen das Nazi-Regime an und müssen uns den Weg durch das großdeutsche Reich schießen. In Deutschland wird dieses Setting wahrscheinlich leicht abgewandelt.

