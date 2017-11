Modder haben den Prolog von The Witcher vollständig in The Witcher 3 nachgebaut. Trotz einiger Schönheitsfehler ist es so möglich, den Anfang des mittlerweile zehn Jahre alten und etwas angestaubten Rollenspiels in schickerer Grafik mitzuerleben.

Die Mod wurde innerhalb eines Jahres entwickelt und steht bei NexusMods zum kostenlosen Download bereit.

