The Witcher 3 ist ein sehr gutes Rollenspiel - vielleicht zu gut? Bei Talking Games sprechen wir mit Ulrich Wimmeroth und Frank Sirius über Rollenspiele und warum wir sie lieben. Der große RPG-Check auf PlayNation TV blickt hinter die Kulissen von Rollenspielen - und was uns mit The Witcher 4 mitunter in Zukunft erwartet.

Infos zu The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt - Story-Trailer zu Hearts of Stone Der polnische Entwickler CD Projekt Red hat einen Story-Trailer zu der ersten großen kostenpflichtigen Erweiterung Heart of Stone zu dem Action-Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt ...