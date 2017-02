Ben Bergmann, auch bekannt als Maul Cosplay durch seine Rolle in Darth Maul: Apprentice, schlüpft in eine neue Rolle. Als Geralt tritt er in einem weiteren Fan-Film auf, der sich diesmal mit dem Witcher-Franchise auseinandersetzt. Gemeinsam mit Triss (Erika Rogers) an seiner Seite tritt er zum Schwertkampf an, um seinen Kontrahenten den Garaus zu machen.

