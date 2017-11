The Witcher 3: Wild Hunt - Erste Szenen des offiziellen Witcher-Musicals

Die Hexer-Saga rund um Geralt von Riga ist eine Reihe von Büchern des polnischen Fantasy-Autoren Andrzej Sapkowski. 2007 erschien schließlich das erste Videospiel namens The Witcher. Mittlerweile sind mit The Witcher 2. Assassins of Kings und The Witcher 3: Wild Hunt zwei Nachfolger erschienen.

Neben einem Witcher-Film sowie einer entsprechenden 13-teiligen Serie, gibt es nun auch ein Musical namens "Wiedzmin", das im Teatr Muzyczny seine Uraufführung feiert. Die Handlung basiert dabei auf fünf Kurzgeschichten der Witcher-Bücher "Der letzte Wunsch" sowie "Das Schwert der Vorsehung".

