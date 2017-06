The Witcher 3: Wild Hunt - Diese Grafik-Mod macht das Spiel noch schöner

The Witcher 3 HD Project ist ein absurder Name, wenn wir Videos vom beliebten Rollenspiel in 4K-Auflösung sehen. Doch die Grafik-Mod von Hobby-Entwicklern macht das Spiel von CD Projekt RED tatsächlich noch schöner – mit Texturen, die höher aufgelöst sind als die originalen.

The Witcher 3 HD Project im Grafik-Vergleich

Der Vorteil von der Modifikation für die PC-Version von The Witcher 3: Wild Hunt ist die gleichbleibende Nutzung des VRAM-Speichers der Grafikkarte. So wird für das Spielen mit der Grafik-Mod nur geringfügig mehr Leistung von der GPU beansprucht, obwohl das Game sichtlich besser aussieht.

Das obige Video zeigt einen Grafikvergleich zwischen der originalen PC-Fassung und der Version des The Witcher 3 HD Projects. Hier werden Screenshots von The Witcher 3 miteinander verglichen und es wird deutlich, wie detailreicher die Mod ist.

Bei Nexusmods gibt es das The Witcher 3 HD Project als kostenlosen Download.

