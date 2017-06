Wilson's Heart von Twisted Pixel versetzt uns via Oculus Rift in ein unheimliches Krankenhaus. Mit fehlendem Herzen und einer merkwürdigen Apparatur in der Brust versuchen wir die Machenschaften in dieser Klinik zu durchschauen – und herauszufinden, wer unser Herz gestohlen hat!

Im Trailer seht ihr erste Spielszenen und Hinweise auf die zu lösenden Puzzles.

Infos zu Wilson's Heart

