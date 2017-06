The Wild Eight - Großes Inhaltsupdate veröffentlicht

The Wild Eight erhielt gestern nun das erste große Inhaltsupdate, das auf den Namen Beyond the Door hört. Entwickler Fntastic beglückt Spieler hierbei mit einer vergrößerten Spielwelt, die noch mehr Raum für Erkundungen bietet.

Außerdem gibt es neue Herausforderungen und gefährliche Bosskämpfe, aber auch zusätzliche Fähigkeiten und Items, sodass den Überlebenden des Flugzeugabsturzes durchaus eine faire Chance geboten wird. Neu ist übrigens auch das Schnellreisesystem, mit dem ihr in Windeseile zwischen verborgenen Bahnhöfen hin und her reisen könnt.

Zur Ankündigung des Updates veröffentlichten Fntastic und HypeTrain Digital natürlich auch einen entsprechenden Trailer, der Lust auf mehr machen soll und euch oberhalb dieser Zeilen zur Verfügung steht.

Das ist The Wild Eight

Wer neugierig geworden ist, The Wild Eight aber noch gar nicht kennt, kann sich übrigens hier umfassend informieren:

Infos zu The Wild Eight