What Remains of Edith Finch - Ausführliche Gameplay-Einblicke

Wer sich noch unsicher ist, ob er sich das heute erscheinende Adventure What Remains of Edith Finch zulegen soll, hat nun die Möglichkeit, sich den Titel ohne finanzielle Investition genauer anzusehen. Die Kollegen von IGN durften sich das Spiel nämlich bereits im Vorfeld vornehmen und präsentieren euch damit schon vor Release mehr als 17 Minuten des Gameplays.

What Remains of Edith Finch erzählt die Geschichte von verschiedenen Familienmitgliedern der Familie Finch. Jede einzelne der Kurzgeschichten endet dabei mit dem Tod des jeweiligen Protagonisten. Ob die Familie wirklich verflucht ist oder etwas ganz anderes hinter den tragischen Verlusten steckt, könnt ihr ab heute via PC oder PlayStation 4 selbst herausfinden.

