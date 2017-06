A Way Out - Erster Gameplay-Trailer veröffentlicht

Soeben haben Hazelight Studios und Electronic Arts eine neue Koop-Hoffnung am Gaming-Himmel enthüllt. In A Way Out spielt ihr via Split Screen online oder lokal mit einem weiteren Mitspieler zusammen, um die Geschichte der Gefängnisinsassen Leo und Vincent voranzubringen.

Wir haben den ersten Trailer für euch. A Way Out soll noch Anfang 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Was ihr über die E3 wissen müsst

Alle Infos zur diesjährigen E3 findet ihr auf unserer extra eingerichteten Themenseite zum Event.

Infos zu A Way Out

Siehe auch: A Way Out