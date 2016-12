Es war nur eine Frage der Zeit und jetzt ist es endlich so weit: Warcraft: The Beginning wird von Screen Junkies ordentlich durch den Kakao gezogen. Wo manch ein Zuschauer es nicht wagt Kritik am Film zu üben, nimmt der Honest-Trailer keinen Blatt vor den Mund und spricht die ungeschönte Wahrheit an.

Warum haben die Orks beispielsweise einen so auffälligen Sprachfehler – das liegt doch nicht etwa an den überdimensionalen Zähnen, die sie im Mund tragen Und warum passt die menschliche Rasse einfach gar nicht ins ganze Geschehen rein? All das und noch viel mehr gibt es im brandneuen Honest-Trailer, der euch in fünf Minuten alles zu Warcraft: The Beginning erzählt, was es eben so zu wissen gibt.

