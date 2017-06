The Walking Dead: Season 3 - Unsere Entscheidungen im Video

Am 30. Mai 2017 erscheint das Finale von The Walking Dead: A New Frontier. Ein guter Augenblick also für Telltale Games, uns noch einmal mit unseren bisherigen Entscheidungen und den verbundenen Konsequenzen zu konfrontieren. Wie immer soll die Art, wie wir unseren Protagonisten spielen und welche Prioritäten wir setzen, Einfluss auf zukünftige Ereignisse haben.

"From the Gallows" wird für PC, PlayStation 4, Xbox One, Android und iOS zu haben sein. Wer sich unsicher ist, ob sich ein Kauf lohnt, kann sich unser bisheriges A New Frontier-Urteil hier durchlesen:

Infos zu The Walking Dead: Season 3

