Kurz vor dem Release des Staffelfinales von The Walking Dead: A New Frontier veröffentlichte Telltale Games wie gewohnt einen Trailer, um die Fans neugierig zu machen und die Gerüchteküche mächtig anzuheizen.

Glücklicherweise müssen wir uns nicht mehr lange gedulden, denn die letzte Episode namens „From the Gallows“ erscheint bereits am 30. Mai 2017 für PC, PlayStation 4, Xbox One, Android und iOS.

Infos zu The Walking Dead: Season 3

The Walking Dead: Season 3 - Launch-Trailer zur Retail-Edition veröffentlicht Passend zum gestrigen Release der Retail-Edition von The Walking Dead: A New Frontier in Nordamerika veröffentlichte Telltale Games auch einen entsprechenden Launch-Trailer, der uns ...