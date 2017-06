The Walking Dead: Season 3 - Release-Trailer zur dritten Episode veröffentlicht

Lange müssen Fans von The Walking Dead nicht mehr warten, denn bereits am 28. März 2017 erscheint die dritte Episode der dritten Staffel. Um die Spieler der vorherigen Teile bereits jetzt ordentlich in Stimmung zu bringen, veröffentlichte Telltale Games nun einen Release-Trailer, der es in sich hat:

Offenbar steht uns in Above the Law keine glückliche Familienzusammenführung bevor, ganz im Gegenteil, werden wir doch scheinbar von einem Teil unserer Gruppe getrennt und müssen uns fortan auf die Hilfe unserer wenigen Verbündeten verlassen.

Wie (oder ob) Javier und Clementine die neuen Herausforderungen bewältigen, gilt es am dem 28. März via PC, PlayStation 4 oder Xbox One herauszufinden.

Infos zu The Walking Dead: Season 3

