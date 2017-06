The Walking Dead: Season 3 - PAX East-Trailer mit Releasedatum

Telltale Games veröffentlichte soeben einen Clip, der speziell für die PAX East 2017 angefertigt wurde. Im Video werfen wir gemeinsam mit Protagonist Javier einen Blick zurück und erinnern uns an die schrecklichen Geschehnisse der bisherigen Episoden von The Walking Dead: Season 3. Es herrscht also Spoiler-Alarm!

Das Ganze fungiert aber auch als Sneak Peek, können wir doch gegen Ende kleine Einblicke in das, was da bald auf uns zukommt, erhaschen. Offenbar gerät nicht nur Javier in Gefahr, auch Clementine wird mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, die sie nur zu gern vergessen hätte. Auch mit dabei: Clementines Schützling A.J., welcher ihr gewaltsam entrissen wurde.

Releasedatum bekannt

Am 28. März 2017 ist es dann so weit und ihr könnt die dritte Episode namens Above the Law für PC, Xbox One und PlayStation 4 herunterladen.

Infos zu The Walking Dead: Season 3

