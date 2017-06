The Walking Dead: Season 3 - Launch-Trailer zur Retail-Edition veröffentlicht

Passend zum gestrigen Release der Retail-Edition von The Walking Dead: A New Frontier in Nordamerika veröffentlichte Telltale Games auch einen entsprechenden Launch-Trailer, der uns Ausschnitte aus den ersten beiden Episoden der dritten The Walking Dead-Staffel zeigt. Ab sofort sind Javiers und Clementines Abenteuer für Xbox One und PlayStation 4 in den entsprechenden Stores verfügbar.

Die Disk selbst beinhaltet allerdings nicht nur den bereits erschienenen Content, sondern fungiert als Season Pass, mit dem ihr jeweils zu Release auch ohne zusätzliche Kosten auf die neuen Episoden zugreifen könnt.

Wer lieber ein physisches Exemplar im Regal stehen hat, aber in Europa wohnt, muss sich allerdings noch bis zum 03. März 2017 gedulden.

Infos zu The Walking Dead: Season 3

